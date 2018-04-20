СК: при пожаре в ТЦ Кемерова погибли 60 человек
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«Результаты работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученные заключения экспертов позволили следствию определить окончательное количество погибших при пожаре — их 60», — заявила Петренко.
Ранее сообщалось, что следователи получили заключения генетических экспертиз погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».
25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар.