Пострадавший при пожаре в ТЦ в Кемерове мальчик выписан из больницы

Мальчик, выпрыгнувший из окна четвёртого этажа во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, выписан из больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медиков.

«Мальчик сегодня выписан, состояние у него хорошее, он может ходить, сидеть… Пока на осмотры он будет приезжать в собственную поликлинику и через месяц — в конце мая — он будет проходить повторный реабилитационный курс в нашем центре «Золотая рыбка», — рассказал агентству представитель Областной детской клинической больницы.

Ранее сообщалось, что пострадавший при пожаре в торговом центре в Кемерове 11-летний мальчик находится в стабильном состоянии.

25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» произошёл пожар. В результате ЧП погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.