Пострадавший при пожаре в ТЦ в Кемерове мальчик выписан из больницы
«Мальчик сегодня выписан, состояние у него хорошее, он может ходить, сидеть… Пока на осмотры он будет приезжать в собственную поликлинику и через месяц — в конце мая — он будет проходить повторный реабилитационный курс в нашем центре «Золотая рыбка», — рассказал агентству представитель Областной детской клинической больницы.
Ранее сообщалось, что пострадавший при пожаре в торговом центре в Кемерове 11-летний мальчик находится в стабильном состоянии.
25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» произошёл пожар. В результате ЧП погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.