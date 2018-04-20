Пострадавший при пожаре в ТЦ в Кемерове мальчик выписан из больницы

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Мальчик, выпрыгнувший из окна четвёртого этажа во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, выписан из больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медиков.

«Мальчик сегодня выписан, состояние у него хорошее, он может ходить, сидеть… Пока на осмотры он будет приезжать в собственную поликлинику и через месяц — в конце мая — он будет проходить повторный реабилитационный курс в нашем центре «Золотая рыбка», — рассказал агентству представитель Областной детской клинической больницы.

Ранее сообщалось, что пострадавший при пожаре в торговом центре в Кемерове 11-летний мальчик находится в стабильном состоянии.

25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» произошёл пожар. В результате ЧП погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.

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