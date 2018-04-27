СК возбудил дело по факту гибели ребёнка из-за выстрела травматического пистолета в Приморье
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«26 апреля 2018 года в одной из квартир дома во Фрунзенском районе города Владивостока 11-летний мальчик, играя неосторожно оставленным кем-то из взрослых травматическим пистолетом, произвёл выстрел себе в область головы. Ребёнок доставлен в медучреждение, однако спасти его не удалось. От полученных травм он умер», — говорится в заявлении СК.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее ФАН сообщало, что в Курске завели уголовное дело из-за смерти ребёнка на уроке физкультуры.