Руководитель группы управления запасами «Интер РАО» находилась на борту упавшего Ан-148

Сотрудник компании «Интер РАО» Ольга Цигичко, которая занимала должность руководителя группы управления запасами, находилась на борту разбившегося в Подмосковье Ан-148.

Эту информацию RT подтвердили в компании.

Также стало известно, что этим рейсом летел вице-президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства (НИСИПП) Алексей Никитченко.

Кроме того, на борту самолёта летел главный энергетик компании «Орскнефтеоргсинтез» Владимир Нормантович. Об этом говорится на сайте компании.

Ранее МЧС опубликовало уточнённый список пассажиров разбившегося в Подмосковье Ан-148.