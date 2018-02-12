Руководитель группы управления запасами «Интер РАО» находилась на борту упавшего Ан-148
Эту информацию RT подтвердили в компании.
Также стало известно, что этим рейсом летел вице-президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства (НИСИПП) Алексей Никитченко.
Кроме того, на борту самолёта летел главный энергетик компании «Орскнефтеоргсинтез» Владимир Нормантович. Об этом говорится на сайте компании.
Ранее МЧС опубликовало уточнённый список пассажиров разбившегося в Подмосковье Ан-148.