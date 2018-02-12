Руководитель группы управления запасами «Интер РАО» находилась на борту упавшего Ан-148

Короткая ссылка
Сотрудник компании «Интер РАО» Ольга Цигичко, которая занимала должность руководителя группы управления запасами, находилась на борту разбившегося в Подмосковье Ан-148.

Эту информацию RT подтвердили в компании.

Также стало известно, что этим рейсом летел вице-президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства (НИСИПП) Алексей Никитченко.

Кроме того, на борту самолёта летел главный энергетик компании «Орскнефтеоргсинтез» Владимир Нормантович. Об этом говорится на сайте компании.

Ранее МЧС опубликовало уточнённый список пассажиров разбившегося в Подмосковье Ан-148.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Общество Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru