В Москве полицейские задержали иностранца за поджог автомобилей
«Злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения поджёг несколько мусорных контейнеров и передвинул их к припаркованным автомобилям. В результате загорелся автомобиль «Волга», а впоследствии стоящие рядом иномарки», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
В августе сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело по факту поджога автомобиля в городе Белогорске Амурской области.
ФАН передавало, что в Волгоградской области мужчина поджёг психбольницу, чтобы уничтожить результаты медицинского освидетельствования.