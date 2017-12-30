В Москве полицейские задержали иностранца за поджог автомобилей

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали приезжего из ближнего зарубежья по подозрению в умышленном поджоге автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

«Злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения поджёг несколько мусорных контейнеров и передвинул их к припаркованным автомобилям. В результате загорелся автомобиль «Волга», а впоследствии стоящие рядом иномарки», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

В августе сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело по факту поджога автомобиля в городе Белогорске Амурской области.

ФАН передавало, что в Волгоградской области мужчина поджёг психбольницу, чтобы уничтожить результаты медицинского освидетельствования.