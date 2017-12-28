Дед Мороз на брифинге Захаровой: всё могу, но RT убрать не могу

Короткая ссылка
Ежедневный брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой начал Дед Мороз, зачитавший несколько писем с просьбами к нему.

«Письмо... на этот раз из самого Министерства юстиции США:«Диар фазер мороз, сделай так, чтобы RT и Sputnik исчезли», — сказал Дед Мороз, зачитав письмо из Америки.

«Но, ребята, всё могу, но вот RT убрать не могу», — продолжил он.

По словам Захаровой, сегодняшний брифинг начался нетрадиционно в связи с приближением Нового года.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119