Дед Мороз на брифинге Захаровой: всё могу, но RT убрать не могу

Ежедневный брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой начал Дед Мороз, зачитавший несколько писем с просьбами к нему.

«Письмо... на этот раз из самого Министерства юстиции США:«Диар фазер мороз, сделай так, чтобы RT и Sputnik исчезли», — сказал Дед Мороз, зачитав письмо из Америки.

«Но, ребята, всё могу, но вот RT убрать не могу», — продолжил он.

По словам Захаровой, сегодняшний брифинг начался нетрадиционно в связи с приближением Нового года.