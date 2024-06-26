Уролог Фирсова рассказала о профилактике образования камней в почках

Врач — уролог-онколог сети «Клиника Фомина» Дарья Фирсова рассказала о профилактике образования камней в почках.

В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт посоветовала не допускать обезвоживания и пить воду.

«Избегайте употребления сладких напитков. А вот кофе и чай отрицательного влияния не оказывают. Обращайте внимание на интенсивность потоотделения и температуру окружающей среды. В жару нужно пить больше», — заявила Фирсова.

По её словам, также нужно следить за массой тела.

Кроме того, рекомендуется ограничить употребление животного белка и поваренной соли, по возможности отказаться от полуфабрикатов.

Ранее эксперт в области физической реабилитации и механики тела Владимир Бондаренко в беседе с «Радио 1» назвал способы избежать перегрева в жару.