Губернатор Севастополя заявил об информационных атаках

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что удары ВСУ сопровождаются информационными атаками в медиаресурсах и соцсетях со стороны Киева.

Об этом Развожаев написал в своём Telegram-канале.

По словам губернатора, жителям города после атак пишут неизвестные, представляясь общественной организацией «Севастопольский центр развития гражданского общества». Граждан России просят записывать видеообращение, в котором они должны просить об установке дополнительных сирен и систем ПВО в Севастополе. За соответствующие ролики предлагают денежное вознаграждение.

«Все эти сообщения имеют одну цель: дестабилизировать обстановку в городе, заставить людей нервничать», — подчеркнул губернатор.

Ранее Развожаев заявил, что в больницах Севастополя остаются 23 пострадавших после атаки ВСУ.