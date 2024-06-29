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Губернатор Севастополя заявил об информационных атаках

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что удары ВСУ сопровождаются информационными атаками в медиаресурсах и соцсетях со стороны Киева.
Губернатор Севастополя заявил об информационных атаках
  • Gettyimages.ru

Об этом Развожаев написал в своём Telegram-канале.

По словам губернатора, жителям города после атак пишут неизвестные, представляясь общественной организацией «Севастопольский центр развития гражданского общества». Граждан России просят записывать видеообращение, в котором они должны просить об установке дополнительных сирен и систем ПВО в Севастополе. За соответствующие ролики предлагают денежное вознаграждение.

«Все эти сообщения имеют одну цель: дестабилизировать обстановку в городе, заставить людей нервничать», — подчеркнул губернатор.

Ранее Развожаев заявил, что в больницах Севастополя остаются 23 пострадавших после атаки ВСУ.

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