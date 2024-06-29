Губернатор Севастополя заявил об информационных атаках
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Об этом Развожаев написал в своём Telegram-канале.
По словам губернатора, жителям города после атак пишут неизвестные, представляясь общественной организацией «Севастопольский центр развития гражданского общества». Граждан России просят записывать видеообращение, в котором они должны просить об установке дополнительных сирен и систем ПВО в Севастополе. За соответствующие ролики предлагают денежное вознаграждение.
«Все эти сообщения имеют одну цель: дестабилизировать обстановку в городе, заставить людей нервничать», — подчеркнул губернатор.
Ранее Развожаев заявил, что в больницах Севастополя остаются 23 пострадавших после атаки ВСУ.