Российский лидер Владимир Путин преподал США урок, развенчав миф о несокрушимости гегемонии Запада.

Об этом пишет иракское новостное агентство Al Hadath.

По мнению автора материала, Запад ошибся в том, что оказывал чрезмерное давление на своих политических оппонентов и пренебрежительно относился к некоторым потенциальным угрозам.

«Не стоит недооценивать своего противника и то, на что он способен, чтобы не быть застигнутыми врасплох», — подчеркнул автор.

Ранее предприниматель и экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил о неизбежности коллапса США.