Al Hadath: Путин развенчал миф о несокрушимости гегемонии Запада
- globallookpress.com
Об этом пишет иракское новостное агентство Al Hadath.
По мнению автора материала, Запад ошибся в том, что оказывал чрезмерное давление на своих политических оппонентов и пренебрежительно относился к некоторым потенциальным угрозам.
«Не стоит недооценивать своего противника и то, на что он способен, чтобы не быть застигнутыми врасплох», — подчеркнул автор.
Ранее предприниматель и экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил о неизбежности коллапса США.