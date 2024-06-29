RT в Telegram
Подпишись

Al Hadath: Путин развенчал миф о несокрушимости гегемонии Запада

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин преподал США урок, развенчав миф о несокрушимости гегемонии Запада.
Al Hadath: Путин развенчал миф о несокрушимости гегемонии Запада
  • globallookpress.com

Об этом пишет иракское новостное агентство Al Hadath.

По мнению автора материала, Запад ошибся в том, что оказывал чрезмерное давление на своих политических оппонентов и пренебрежительно относился к некоторым потенциальным угрозам.

«Не стоит недооценивать своего противника и то, на что он способен, чтобы не быть застигнутыми врасплох», — подчеркнул автор.

Ранее предприниматель и экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил о неизбежности коллапса США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить