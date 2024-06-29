Госдума прокомментировала компенсации иностранным участникам СВО

Вопрос о компенсациях иностранным участникам СВО необходимо рассматривать комплексно на высшем уровне.

Об этом сказала первый зампредседателя комитета ГД по международным делам Светлана Журова, передаёт «Лента.Ру».

Депутат прокомментировала требования властей Шри-Ланки о выплатах за соотечественников, принимавших участие в боевых действиях в зоне СВО на стороне России.

«Неправильно будет добровольцам какой-то одной страны это компенсировать, а другим странам не компенсировать», — сказала Журова.

Ранее в Шри-Ланке заявили, что узнали о гибели 16 своих граждан в конфликте на Украине.