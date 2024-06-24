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В состоянии пострадавшего при пожаре во Фрязине есть положительная динамика

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Положительная динамика наблюдается в состоянии мужчины, пострадавшего в результате пожара в подмосковном Фрязине.
В состоянии пострадавшего при пожаре во Фрязине есть положительная динамика
  • РИА Новости

Как сообщил в личном Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьёв, врачи Центральной клинической больницы продолжают бороться за жизнь пациента.

«Он в тяжёлом состоянии, подключён к ИВЛ. Уже есть положительная динамика, врачи борются за жизнь мужчины», — написал он.

Воробьёв добавил, что также в медучреждении находится ещё один пострадавший. У мужчины поднялось артериальное давление, он находится в приёмном покое.

Его брат рассказал губернатору, что в момент пожара в здании находилась их мама. Воробьёв отметил, что о судьбе женщины пока ничего неизвестно.

Ранее губернатор Подмосковья сообщил, что судьба двух находившихся в здании во Фрязине женщин уточняется.

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