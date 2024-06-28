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Прихожанин из села Сергокала заявил, что устроивших теракт в Дагестане покрывали

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Прихожанин центральной мечети села Сергокала заявил RT, что произошедший в Дагестане теракт, участие в котором принимали братья Омаровы, был ожидаемым, так как они чувствовали свою безнаказанность из-за покрывательства отца.
Прихожанин из села Сергокала заявил, что устроивших теракт в Дагестане покрывали
  • Gettyimages.ru

«То, что это случилось, было ожидаемо... Их [террористов] прикрывали», — сказал собеседник.

По его словам, Омаров, отец ликвидированных в Дагестане террористов, был при деньгах. Все знали, что Омаров строит дома на продажу.

Также выяснилось, что всего у него четыре мечети, а Омаровы для вербовки зазывали туда людей. Жилой комплекс «Ров Строй» стоит как раз напротив одного из этих зданий, где проповедовали ваххабитские направления религии.

Также собеседник сообщил, что террористы перед нападением где-то «были на учениях».

Ранее RT узнал у замглавы Сергокалинского района, что одна из мечетей построена на муниципальной земле, но нигде не зарегистрирована.

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