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Устроившие теракт в Дагестане братья Омаровы строили мечеть Тауба без разрешений

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Братья Омаровы, устроившие теракт в Дагестане, строили мечеть Тауба в родном селе без разрешений.
Устроившие теракт в Дагестане братья Омаровы строили мечеть Тауба без разрешений
  • РИА Новости

Об этом рассказал RT глава администрации поселения Сельсовет Сергокалинский Ибрагим Омаров, родной дядя двух ликвидированных террористов.

Компания Омаровых построила мечеть на муниципальной земле, но здание как религиозный объект не зарегистрировала. Данных о нём в Минюсте России нет, при этом для прихожан мечеть открылась ещё в 2023 году.

Именно в ней братья Омаровы пытались насаждать радикальные взгляды и поставить в руководство мечети ещё одного члена группировки — Зураба.

Другой чиновник, замглавы администрации Сергокалинского района Зубайру Умаров, в беседе с корреспондентом RT отметил, что о работе объекта перед Министерством по нацполитике и делам религий региона никто не отчитывался.

«Ни на одном районном учёте этого объекта нет. Ни как мечеть, ни как молельный дом. Нигде он не зарегистрирован. Поэтому он есть на муниципальной земле, но его нет», — пояснил он.

На вопрос RT, были ли бумаги на строительство от руководства района, Ибрагим Омаров ответил, что никому не нужно было до этих событий уточнять, где кто эти мечети строит, внимания такого у администрации к этим делам не было.

Чиновник подчеркнул, что вопрос юридического статуса таких объектов поднимался на собраниях, но решения не нашли.

«Я выходил с предложением эти здания передать духовному управлению республики, чтобы они уже контролировали», — заключил он.

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