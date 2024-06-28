Проект «Евразия» запустил свою медиашколу

Проект «Евразия» открыл медиашколу, в рамках которой будет обучать начинающих блогеров из стран постсоветского пространства.

Отмечается, что обучающихся научат, в частности, разрабатывать контент-планы, писать тексты и сценарии, работать в кадре, монтировать видео и создавать качественные ролики.

Лекторами курса будут журналисты телеканала RT и других федеральных СМИ, а также ведущие специалисты по развитию соцсетей.

Помимо вебинаров, участники получат доступ к лучшим записным видеурокам от Школы RT.

Трёхдневный курс для первого потока блогеров стартует 26 июня. Лучшие ученики получат награды — грант или поездку в Москву для посещения редакций СМИ и встречи с блогерами.

Набор будет проходить каждые две недели. Зарегистрироваться на проект можно по почте: mediaschool@evrazia.su.

Ранее сообщалось, что бесплатный очный курс от профессионалов медиа- и киноиндустрии прошёл 9—15 июня в арт-кластере «Таврида» в Крыму.