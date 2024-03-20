Школа RT и aRTel.doc откроют мастерскую медиаконтента и документального кино в арт-кластере «Таврида»

Школа RT и платформа аRTel.doc откроют мастерскую медиаконтента и документального кино в Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ» от Росмолодёжи). Бесплатный очный курс от профессионалов медиа- и киноиндустрии пройдёт 9—15 июня 2024 года в арт-кластере «Таврида» в Крыму. Регистрация доступна на сайте.

Участники курса научатся делать видеоконтент в разных жанрах — от ролика для соцсетей до документального кино. Среди спикеров программы — руководитель дирекции документального вещания RT Екатерина Яковлева, директор проектов Агентства стратегических инициатив Иван Сурвилло, режиссёры документального телеканала RTDoc Артём Сомов и Клим Поплавский, руководитель службы выпуска RT Мария Зелеранская и другие.

«В нашей мастерской мы будем не только делиться опытом, но и покажем наглядно, как работать с видео. Вместе с участниками будем придумывать, снимать и монтировать контент. Это единственный многодневный курс Школы RT в офлайн-формате, поэтому не упустите возможность познакомиться с профессионалами индустрии», — сказала руководитель службы образовательных проектов телеканала RT Анна Ковтунова.

Курс создан для тех, кто интересуется медиа, и будет полезен начинающим режиссёрам, операторам, журналистам, корреспондентам и продюсерам. Выпускники мастерской создадут собственные видеоработы в пяти жанрах, снятые на праздновании Дня России на фестивальной площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму, а также представят проекты своих документальных фильмов.

Для участия необходимо пройти регистрацию и выполнить творческое задание. Узнать подробности о программе и зарегистрироваться можно по ссылке.

В мастерской также примут участие победители марафона «Медиапоток» Всемирного фестиваля молодёжи и лучшие студенты текущих онлайн-курсов Школы RT и школы документального кино аRTel.doc.

аRTel.doc — это платформа RTDoc (документального вещания канала RT) для обмена опытом с профессионалами RT, мастер-классов и лекций от лучших документалистов мира. На базе аRTel.doc созданы школа неигрового кино, киноклуб, кинофестиваль и онлайн-кинотеатр. За годы вещания круглосуточный документальный телеканал RTDoc выпустил более 1 тыс. документальных фильмов, многие из которых были удостоены престижных международных премий, включая New York Festivals, Telly Awards и OMNI Intermedia Awards.

RT открыл Школу для начинающих журналистов и блогеров в Москве в 2016 году. Сейчас Школа RT — это очные курсы для всех, кто интересуется миром медиа, Онлайн-школа RT — авторские тренинги и вебинары на русском языке, доступные по всему миру, а также RT Academy — международный образовательный проект на английском языке. С момента открытия Школы обучение на конкурсной основе прошли уже свыше 1 тыс. человек более чем из 20 стран. Многие выпускники получили возможность присоединиться к команде RT.

«Таврида.АРТ» — платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать профессиональный потенциал в культуре и искусстве. Организатор — АНО «Центр развития культурных инициатив». «Таврида.АРТ» входит в федеральный проект «Молодёжь России» национального проекта «Образование» и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Свою историю «Таврида» начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодёжного образовательного форума. В 2019 году «Таврида» выросла в арт-кластер, который объединил образовательные заезды, фестиваль, кастинг-платформу, грантовый конкурс, федеральную сеть арт-резиденций, акселератор проектов, Академию творческих индустрий «Меганом» и другие проекты. В 2023 году по распоряжению президента РФ Владимира Путина «Таврида» преобразована в первый в России молодёжно-просветительский курорт. В настоящее время ведутся работы по развитию территории и расширению инфраструктуры.