Минздрав: 19 пострадавших в Дербенте продолжают получать лечение в стационарах

В данный момент 19 человек, пострадавших во время теракта в Дербенте, продолжают получать лечение в стационарах.

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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на помощника главы Минздрава России Алексея Кузнецова. Отмечается, что шесть человек находятся в тяжёлом состоянии. Ранее Совбез ООН осудил «гнусную и трусливую террористическую атаку» в Дагестане.