Минздрав: 19 пострадавших в Дербенте продолжают получать лечение в стационарах
В данный момент 19 человек, пострадавших во время теракта в Дербенте, продолжают получать лечение в стационарах.
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на помощника главы Минздрава России Алексея Кузнецова.
Отмечается, что шесть человек находятся в тяжёлом состоянии.
Ранее Совбез ООН осудил «гнусную и трусливую террористическую атаку» в Дагестане.
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