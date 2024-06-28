Бастрыкин предложил изучить возможность отмены моратория на смертную казнь

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил изучить возможность отмены в стране моратория на смертную казнь.

Соответствующую идею он высказал на пленарной сессии Международного молодёжного юридического форума в Санкт-Петербурге.

«Нужно рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. В некоторых случаях её нужно применять, и в этих случаях я сторонник смертной казни», — цитирует его ТАСС.

Ранее на пленарной сессии Бастрыкин заявил, что 28 военачальников ВСУ различного уровня объявлены в розыск в России.