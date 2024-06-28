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В Смоленске задержали разбившего плитку в подземном переходе

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В Смоленске задержали вандала, битой разбившего плитку в подземном переходе.
В Смоленске задержали разбившего плитку в подземном переходе
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

«Задержан подозреваемый в акте вандализма в подземном переходе на Колхозной площади. Им оказался 22-летний смолянин, который уже сознался в совершении противоправных действий», — написал он в Telegram-канале.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении жительницы Нижнего Тагила (Свердловская область), прикурившей сигарету от Вечного огня в День памяти и скорби.

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