В Смоленске задержали разбившего плитку в подземном переходе

В Смоленске задержали вандала, битой разбившего плитку в подземном переходе.

Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

«Задержан подозреваемый в акте вандализма в подземном переходе на Колхозной площади. Им оказался 22-летний смолянин, который уже сознался в совершении противоправных действий», — написал он в Telegram-канале.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении жительницы Нижнего Тагила (Свердловская область), прикурившей сигарету от Вечного огня в День памяти и скорби.