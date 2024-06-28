Заместители министров обороны России и Казахстана провели переговоры

Заместитель министра обороны России Александр Фомин и замминистра обороны Казахстана Шайх-Хасан Жазыкбаев обсудили безопасность в Центральной Азии.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В Москве проведены российско-казахстанские консультации по согласованию оборонной политики под руководством заместителей министров обороны, отвечающих за международное военное сотрудничество», — говорится в сообщении.

Уточняется, что также обсуждены состояние и перспективы развития российско-казахстанского взаимодействия в военной и военно-технической сферах.

Ранее президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, в ходе которого выразили готовность наращивать усилия, направленные на борьбу с терроризмом.