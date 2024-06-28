RT в Telegram
Подпишись

Заместители министров обороны России и Казахстана провели переговоры

Короткая ссылка
Заместитель министра обороны России Александр Фомин и замминистра обороны Казахстана Шайх-Хасан Жазыкбаев обсудили безопасность в Центральной Азии.
Заместители министров обороны России и Казахстана провели переговоры
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В Москве проведены российско-казахстанские консультации по согласованию оборонной политики под руководством заместителей министров обороны, отвечающих за международное военное сотрудничество», — говорится в сообщении.

Уточняется, что также обсуждены состояние и перспективы развития российско-казахстанского взаимодействия в военной и военно-технической сферах.

Ранее президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, в ходе которого выразили готовность наращивать усилия, направленные на борьбу с терроризмом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить