В Москве построят шесть новых колледжей
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«Мы постараемся сформировать лучшее образовательное пространство и составить серьёзную конкуренцию нашим вузам. Также мы создаём новые образовательные кластеры в наших особых экономических зонах, где размещается реальное производство», — отметила Ракова.
По её словам, на фоне экономической ситуации и важности выстраивания технологического суверенитета особое значение получил вопрос подготовки квалифицированных рабочих кадров.
Как считает заммэра, система среднего профессионального образования в настоящее время быстрее подстраивается под меняющиеся реалии рынка труда.
Ранее сообщалось, что в Новой Москве инвесторы построят 58 детских садов и школ к 2027 году.