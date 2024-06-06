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В Москве построят шесть новых колледжей

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В Москве планируют построить шесть новых колледжей, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова в рамках сессии ПМЭФ «Рейтинг успеха: инвестиции в профессионалов будущего».
В Москве построят шесть новых колледжей
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Мы постараемся сформировать лучшее образовательное пространство и составить серьёзную конкуренцию нашим вузам. Также мы создаём новые образовательные кластеры в наших особых экономических зонах, где размещается реальное производство», — отметила Ракова.

По её словам, на фоне экономической ситуации и важности выстраивания технологического суверенитета особое значение получил вопрос подготовки квалифицированных рабочих кадров.

Как считает заммэра, система среднего профессионального образования в настоящее время быстрее подстраивается под меняющиеся реалии рынка труда.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве инвесторы построят 58 детских садов и школ к 2027 году.

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