На Тихоокеанском флоте завершились двухсторонние учения группировок сил
Об этом сообщили в пресс-службе флота, передаёт ТАСС.
Отмечается, что учения проводились в акваториях Тихого океана, Японского и Охотского морей.
По данным агентства, силы ТОФ выполнили более 800 боевых упражнений, из которых порядка 650 были проведены с практическим применением оружия.
Ранее сообщалось, что корабли ТОФ на учении провели артиллерийские и ракетные стрельбы в двух морях.
Позже стало известно, что флагман ТОФ «Варяг» провёл стрельбы в Средиземном море.