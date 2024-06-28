На Тихоокеанском флоте завершились двухсторонние учения группировок сил

Тихоокеанский флот завершил двусторонние учения Приморской флотилии разнородных сил и Объединённого командования войск и сил на Северо-Востоке России.

Об этом сообщили в пресс-службе флота, передаёт ТАСС.

Отмечается, что учения проводились в акваториях Тихого океана, Японского и Охотского морей.

По данным агентства, силы ТОФ выполнили более 800 боевых упражнений, из которых порядка 650 были проведены с практическим применением оружия.

Ранее сообщалось, что корабли ТОФ на учении провели артиллерийские и ракетные стрельбы в двух морях.

Позже стало известно, что флагман ТОФ «Варяг» провёл стрельбы в Средиземном море.