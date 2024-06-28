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Байден: Путин хочет не просто часть, он хочет всю Украину

Байден: в случае победы на Украине Россия будет угрожать Белоруссии

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Президент США Джо Байден в ходе дебатов с Дональдом Трампом прокомментировал ситуацию на Украине.

По его мнению, российский лидер Владимир Путин «хочет восстановить то, что было частью Советской империи».

«Он хочет не просто часть, он хочет всю Украину. Вы думаете, он там остановится? Что, вы думаете, произойдёт с Польшей, когда он возьмёт Украину, что произойдёт с Белоруссией, что произойдёт с теми странами НАТО?» — сказал Байден.

Американский президент вновь оскорбил Владимира Путина, назвав его «военным преступником».

В марте посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что очередное неприемлемое высказывание американского лидера Джо Байдена в адрес российского президента Владимира Путина говорит о стремлении США похоронить двусторонние отношения с Россией.

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