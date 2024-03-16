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Антонов: заявления Байдена в адрес Путина говорят о желании похоронить отношения

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что очередное неприемлемое высказывание американского лидера Джо Байдена в адрес российского президента Владимира Путина говорит о стремлении США похоронить двусторонние отношения с Россией.

Об этом информирует ТАСС.

«Налицо — бессилие от откровенно слабых внешнеполитических результатов деятельности администрации, терпящей одно фиаско за другим», — сказал дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал очередное оскорбление Байдена в адрес Путина.

15 марта стало известно, что Байден на праздничном обеде в честь Ирландии, рассуждая о конгрессе и помощи Украине, вновь стал оскорблять президента России Владимира Путина.

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