Антонов: заявления Байдена в адрес Путина говорят о желании похоронить отношения

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что очередное неприемлемое высказывание американского лидера Джо Байдена в адрес российского президента Владимира Путина говорит о стремлении США похоронить двусторонние отношения с Россией.

Об этом информирует ТАСС. «Налицо — бессилие от откровенно слабых внешнеполитических результатов деятельности администрации, терпящей одно фиаско за другим», — сказал дипломат. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал очередное оскорбление Байдена в адрес Путина. 15 марта стало известно, что Байден на праздничном обеде в честь Ирландии, рассуждая о конгрессе и помощи Украине, вновь стал оскорблять президента России Владимира Путина.