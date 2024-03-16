Антонов: заявления Байдена в адрес Путина говорят о желании похоронить отношения
Об этом информирует ТАСС.
«Налицо — бессилие от откровенно слабых внешнеполитических результатов деятельности администрации, терпящей одно фиаско за другим», — сказал дипломат.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал очередное оскорбление Байдена в адрес Путина.
15 марта стало известно, что Байден на праздничном обеде в честь Ирландии, рассуждая о конгрессе и помощи Украине, вновь стал оскорблять президента России Владимира Путина.