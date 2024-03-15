Байден вновь оскорбил Путина во время публичного выступления

Президент США Джо Байден на праздничном обеде в честь Ирландии, рассуждая о конгрессе и помощи Украине, вновь стал оскорблять президента России Владимира Путина.

Соответствующее заявление он сделал, когда выражал мнение, что большинство членов конгресса якобы готовы утвердить его запрос об ассигнованиях для Украины.

«И я продолжаю призывать каждого в этой комнате противостоять Владимиру Путину. Он бандит», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден в ходе закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско в очередной раз грубо высказался о Путине, назвав его «сумасшедшим сукиным сыном». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал позором для США хамские заявления Байдена.

Путин, комментируя оскорбительные высказывания Байдена, вновь заявил, что для Москвы нынешний глава Белого дома остаётся более предпочтительным.