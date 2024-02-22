Песков назвал позором хамские заявления Байдена в адрес Путина
- РИА Новости
«Подобные хамские заявления из уст главы государства США вряд ли способны каким-то образом уязвить главу другого государства, тем более президента Путина. Но это является огромным позором для самой страны», — сказал он журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Ранее Байден в очередной раз грубо высказался о российском лидере Владимире Путине в ходе закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско.
В 2022 году президент США во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины ответил на вопрос журналиста, который спросил, что он думает о Путине. Отвечая, глава США назвал российского лидера «мясником».
В Кремле заявляли, что оскорбления Байдена в адрес Путина ещё больше сужают окно возможностей для налаживания российско-американских отношений. Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил Байдену, что лидер государства должен сохранять трезвость.