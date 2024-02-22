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Байден в очередной раз публично оскорбил Путина

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Президент США Джо Байден в очередной раз грубо высказался о российском лидере Владимире Путине в ходе закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско.
Байден в очередной раз публично оскорбил Путина
  • AP

«У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта, но экзистенциальной угрозой человечеству являются климатические изменения», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Байден заявил, что не встанет на одну сторону «с такими диктаторами, как Путин».

В 2022 году президент США во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины ответил на вопрос журналиста, который спросил, что он думает о Путине. Отвечая, глава США назвал российского лидера «мясником».

В Кремле заявляли, что оскорбления Байдена в адрес Путина ещё больше сужают окно возможностей для налаживания российско-американских отношений. Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил Байдену, что лидер государства должен сохранять трезвость.

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