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Байден снова попытался оскорбить Путина, назвав его «диктатором»

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Американский президент Джо Байден вновь попытался оскорбить российского лидера Владимира Путина, назвав его «диктатором».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«Я не встану на одну сторону с такими диктаторами, как Путин», — заявил Байден.

Отмечается, что американский лидер не впервые позволил себе недипломатичное высказывание в адрес иностранного коллеги.

В прошлом году Байден во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины ответил на вопрос журналиста, который спросил, что он думает о Путине. Отвечая, глава США назвал российского лидера «мясником».

Также американский лидер заявлял, что Путин «не может оставаться у власти».

В Кремле заявляли, что оскорбления Байдена в адрес Путина ещё больше сужают окно возможностей для налаживания российско-американских отношений. Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил Байдену, что лидер государства должен сохранять трезвость.

Позже Axios со ссылкой на книгу политического обозревателя Франклина Фоэра «Последний политик» писал, что Байден разозлился на своих помощников, пытавшихся замять его слова о Путине.

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