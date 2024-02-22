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Путин ответил на оскорбительные высказывания Байдена в его адрес

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Президент России Владимир Путин, комментируя оскорбительные высказывания Джо Байдена в его адрес, вновь заявил, что для Москвы нынешний глава Белого дома остаётся более предпочтительным.
Путин ответил на оскорбительные высказывания Байдена в его адрес
  • РИА Новости

«Судя по тому, что он сейчас говорил, сказал, я абсолютно прав. Потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны... Он же не может мне сказать: «Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог». Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения, эта реакция абсолютно адекватная», — сказал Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Президент повторил, что для России предпочтительнее, чтобы на посту президента США был именно Байден.

Президент США в ходе закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско в очередной раз грубо высказался о Путине, назвав его «сумасшедшим сукиным сыном». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал позором для США хамские заявления Байдена.

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