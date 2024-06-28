В Коми восстановлено железнодорожное движение после схода с рельсов вагонов поезда

Железнодорожное движение по участку Инта-1 — Угольный в Коми полностью восстановлено.

Информация об этом появилась в Telegram-канале Северной железной дороги.

«Восстановлен путь, повреждённый в результате подмыва насыпи и схода вагонов пассажирского поезда», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, железнодорожники возвели насыпь, уложили 200 м новой рельсошпальной решётки.

Ранее в РЖД сообщили об укладке нового пути на месте схода вагонов в Коми.

Также в РЖД рассказали о выплатах по факту схода с рельсов пассажирского поезда в Коми.