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В Новой Москве инвесторы построят более 50 детских садов и школ

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В Новой Москве инвесторы построят 58 детских садов и школ к 2027 году, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
В Новой Москве инвесторы построят более 50 детских садов и школ
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«К 2027 году в Троицком и Новомосковском административных округах появятся 37 детских садов и 21 школа, 18 из которых рассчитаны более чем на 1 тыс. детей. В прошлом году в ТиНАО построили 27 образовательных учреждений», — сказал Ефимов.

Новые образовательные учреждения будут построены в районах Краснопахорский, Коммунарка, Внуково, Филимонковский, Троицк и Щербинка. Все здания будут введены в эксплуатацию к концу 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Москве выделили под инвестпроекты 250 участков с 2021 года.

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