Трамп: мы очень близки к третьей мировой войне из-за политики Байдена

США очень близки к третьей мировой войне из-за политики американского лидера Джо Байдена.

Такое мнение во время предвыборных дебатов выразил бывший американский президент Дональд Трамп.

«Он втянет нас в третью мировую войну, а мы ближе к ней, чем кто-либо может себе представить. Мы очень, очень близки к третьей мировой войне», — сказал Трамп.

При этом Байден заявил, что при нём солдаты США якобы не гибнут вне страны.

Ранее в США стартовали первые предвыборные дебаты Байдена и Трампа.

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