Трамп: мы очень близки к третьей мировой войне из-за политики Байдена
Такое мнение во время предвыборных дебатов выразил бывший американский президент Дональд Трамп.
«Он втянет нас в третью мировую войну, а мы ближе к ней, чем кто-либо может себе представить. Мы очень, очень близки к третьей мировой войне», — сказал Трамп.
При этом Байден заявил, что при нём солдаты США якобы не гибнут вне страны.
Ранее в США стартовали первые предвыборные дебаты Байдена и Трампа.
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