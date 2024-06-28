Минобороны Боливии: визит президента в Россию мог привести к попытке переворота
«Могут быть разные факторы внешнего характера», — заявил в интервью РИА Новости министр обороны Эдмундо Новильо.
Об этом он сказал, отвечая на вопрос, могла ли близость Боливии к России и недавний визит президента Луиса Арсе в Петербург стать поводом для попытки госпереворота.
Ранее президент Боливии Луис Арсе прокомментировал в разговоре с RT попытку госпереворота в стране.
В начале июня лидер Боливии обсудил с президентом России Владимиром Путиным вступление страны в БРИКС.