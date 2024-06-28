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Минобороны Боливии: визит президента в Россию мог привести к попытке переворота

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Визит президента Боливии Луиса Арсе в Россию мог не понравиться отдельным странам и стать одним из факторов, приведших к попытке госпереворота.

«Могут быть разные факторы внешнего характера», — заявил в интервью РИА Новости министр обороны Эдмундо Новильо.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос, могла ли близость Боливии к России и недавний визит президента Луиса Арсе в Петербург стать поводом для попытки госпереворота.

Ранее президент Боливии Луис Арсе прокомментировал в разговоре с RT попытку госпереворота в стране.

В начале июня лидер Боливии обсудил с президентом России Владимиром Путиным вступление страны в БРИКС.

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