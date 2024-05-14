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В Екатеринбурге утвердили новые сроки окончания отопительного сезона

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о новых сроках окончания отопительного сезона.
В Екатеринбурге утвердили новые сроки окончания отопительного сезона
  • Gettyimages.ru
  • © Evgen_Prozhyrko

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на соответствующий документ.

«Приступить к поэтапному прекращению подачи теплоносителя в системы отопления жилых домов, общественных зданий с 16 мая», — отмечено в постановлении.

Исполнение работ проконтролирует вице-мэр по вопросам ЖКХ Владимир Гейко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал об инвестициях в модернизацию теплоснабжения региона.

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