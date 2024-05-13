Андрей Воробьёв рассказал о модернизации теплоснабжения в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал об инвестициях в модернизацию теплоснабжения региона.

Об этом сообщает 360.ru.

«По тепло- и энергоснабжению у нас весьма непродолжительный срок, чтобы все те большие инвестиции, которые предусмотрены в бюджете, реализовать в этот период как по нашей программе, так и по концессионным. Для того чтобы мы подготовились к зиме очень качественно и никакие низкие температуры не приводили бы нас в зону турбулентности», — рассказал Воробьёв.

Он отметил, что мероприятия, которые рабочая группа составила, уже сейчас реализуются.

Ранее сообщали, что в 25 подмосковных округах продлили отопительный сезон.