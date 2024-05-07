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В 25 подмосковных округах продлили отопительный сезон

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В Московской области из-за сильного похолодания продлили отопительный сезон в 25 округах региона.
В 25 подмосковных округах продлили отопительный сезон
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу областного Министерства энергетики.

«Мы рекомендовали муниципалитетам при технической возможности повторно включить отопление и продлить отопительный период до 9 мая», — сказала глава ведомства Евгения Хромушина.

Там также уточнили, что в ряде округов области тепло подаётся с 2 мая.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что выпадение снега зафиксировали все московские метеостанции.

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