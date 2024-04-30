Консультант Филатова дала советы по составлению бюджета на месяц

Финансовый консультант, автор проекта «Азбука семейных финансов» Инна Филатова рассказала, как правильно составить бюджет на месяц.

«Первый шаг в ведении бюджета — запись всех доходов и расходов в течение нескольких месяцев. Это позволит получить материал для анализа и понять, как обстоят дела с финансовыми потоками. Можно для начала использовать данные из банковских приложений, чтобы получить первую точную информацию», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, важно собрать все доступные данные о финансовом положении: баланс на счетах, вкладах, кредитах, активах.

Затем можно проанализировать соответствие доходов и расходов по категориям на квартал.

«Лучше заранее определить минимальную величину для сбережений, меньше которой откладывать нельзя. При этом не обязательно сразу откладывать 20%, как предлагается некоторыми методиками. Начинать можно с 5%, главное — делать это регулярно», — рекомендовала Филатова.

Как отметила эксперт, бюджет нужно составлять, исходя из реальной картины расходов и доходов.

«После завершения первичного анализа бюджета можно приступать к планированию. Тщательно изучите каждую категорию и будьте практичны, не сокращайте расходы, если заметили, что они незначительные и при этом их исключение может сильно нарушить ваш привычный устой жизни», — пояснила она.

Филатова считает, что ограничивать расходы в категориях нужно не более чем на 10%.

Кроме того, рекомендуется не затягивать с обязательными платежами и делать все выплаты заранее.

«Каждый день выделяйте несколько минут, чтобы сделать одно дело — проанализировать все траты и запланировать расходы на следующий день, чтобы не выходить за рамки текущего планирования», — сказала эксперт.

Она добавила, что итоги ведения бюджета нужно подводить ежемесячно.

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