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Специалист Малкова рассказала, как не совершать импульсивные покупки

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Руководитель регионального офиса Налогового бюро союза Палаты налоговых консультантов Ольга Малкова рассказала, как не совершать импульсивные покупки.
Специалист Малкова рассказала, как не совершать импульсивные покупки
  • Gettyimages.ru

«Умный механизм — бюджетирование. Это когда вы чётко знаете, какая сумма вам обязательно нужна на расходы в этом месяце: квартплата, обучение детей, питание и так далее. Эту сумму вы сразу резервируете. Часть заработанного (не меньше 10%) важно зарезервировать сверх обязательных расходов — это непредвиденные траты», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, также можно завести вторую карту, чтобы переводить туда деньги на обязательные расходы.

«Финансовый план помогает не только в жизни, но и в планировании каких-то разовых проектов», — отметила Малкова.

Ранее юрист, специалист по медиации Юрий Капштык рассказал, как вернуть бракованный товар.

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