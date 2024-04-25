Юрист Капштык дал советы по возврату бракованного товара

Юрист, специалист по медиации Юрий Капштык рассказал, как вернуть бракованный товар.

«Направляйте претензии торговой организации, где была совершена покупка. Они обязаны вернуть деньги, а потом уже разбираться с производителем. Скорее всего, там тоже потребует компенсации, это называется в порядке регресса. Хотя тут всё зависит от того, что есть в договоре между ними», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, потребитель получает своё возмещение от того, кому платил деньги, то есть от магазина.

Вместо возврата средств можно договориться о ремонте или обмене.

Ранее юрист, генеральный директор юридической компании Артём Баранов рассказал, как вернуть деньги за некачественные услуги адвоката.