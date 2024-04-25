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Юрист Капштык дал советы по возврату бракованного товара

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Юрист, специалист по медиации Юрий Капштык рассказал, как вернуть бракованный товар.
Юрист Капштык дал советы по возврату бракованного товара
  • Gettyimages.ru

«Направляйте претензии торговой организации, где была совершена покупка. Они обязаны вернуть деньги, а потом уже разбираться с производителем. Скорее всего, там тоже потребует компенсации, это называется в порядке регресса. Хотя тут всё зависит от того, что есть в договоре между ними», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, потребитель получает своё возмещение от того, кому платил деньги, то есть от магазина.

Вместо возврата средств можно договориться о ремонте или обмене.

Ранее юрист, генеральный директор юридической компании Артём Баранов рассказал, как вернуть деньги за некачественные услуги адвоката.

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