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Юрист Баранов разъяснил, как вернуть деньги за некачественные услуги адвоката

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Юрист, генеральный директор юридической компании Артём Баранов рассказал, как вернуть деньги за некачественные услуги адвоката.
Юрист Баранов разъяснил, как вернуть деньги за некачественные услуги адвоката
  • Gettyimages.ru

«По статистике, 90% претензий клиентов к юристам не из-за не достигнутого результата, а из-за дачи ложных обещаний и не уведомлений о возможных рисках», — заявил Баранов в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, если специалисты действовали недобросовестно, нарушали профессиональную этику, не ходили на судебные заседания и не составляли обязательные для этого документы, тогда клиент вправе просить расторгнуть договор и вернуть уплаченные деньги.

«Если юрист докажет, что он совершал всё-таки определённые действия и они подлежат оплате, то их оценят, за вычетом этой суммы остальное вернётся клиенту», — уточнил Баранов.

Ранее старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников рекомендовал аккуратно относиться к сделкам по доверенности.

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