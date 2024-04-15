Юрист Гусятников рекомендовал аккуратно относиться к сделкам по доверенности

Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников рекомендовал аккуратно относиться к сделкам по доверенности.

«Именно их чаще всего используют мошенники. Если вы очень хотите приобрести такой объект, то обязательно проверяйте, не отозвана ли доверенность на момент совершения сделки и действительна ли она. Если продавец станет банкротом в течение трёх лет после совершения сделки, то имущество, проданное им, могут вернуть в конкурсную массу и покупатель лишится объекта», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, по этой же причине не стоит покупать жильё по заниженной стоимости.

Как отметил Гусятников, приобретать недвижимость с непогашенной ипотекой или собственниками которой являются несовершеннолетние не опасно, если сделать всё правильно.

«В случае с ипотекой сделку, как правило, контролирует банк, в случае с несовершеннолетними — органы опеки и попечительства», — пояснил он.

Ранее руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина перечислила основные ошибки при покупке вторичного жилья.