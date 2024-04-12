RT в Telegram
Подпишись

Риелтор Никитина рассказала об ошибках при покупке вторичного жилья

Короткая ссылка
Руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина перечислила основные ошибки при покупке вторичного жилья.
Риелтор Никитина рассказала об ошибках при покупке вторичного жилья
  • Gettyimages.ru

«Многие люди при выборе жилья сегодня реагируют на свежий ремонт без его качественной оценки, в итоге переплачивая. Нередко ремонт делается на продажу из дешёвых материалов, поэтому в самом ближайшем будущем всё придётся переделать», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

Никитина рекомендовала перед покупкой пригласить специалиста-строителя, который сможет оценить качество ремонта и назвать его реальную стоимость.

По словам риелтора, также стоит проанализировать инфраструктуру района, в котором приобретается жильё. Следует выяснить, как далеко находятся детская поликлиника, школа, остановки общественного транспорта.

Приобретение квартиры без учёта пола и возраста детей может повлечь проблемы в будущем.

«Например, семья с двумя разнополыми детьми покупает двухкомнатную квартиру, не держа в уме, что уже через пять лет им потребуется как минимум две отдельные комнаты. Соответственно, через какое-то время снова придётся совершать сделку и тратить на это дополнительные средства», — сказала эксперт.

Ранее юрист Ирина Нигматуллина предупредила о рисках при покупке квартиры в складчину по долям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить