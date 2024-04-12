Риелтор Никитина рассказала об ошибках при покупке вторичного жилья

Руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина перечислила основные ошибки при покупке вторичного жилья.

«Многие люди при выборе жилья сегодня реагируют на свежий ремонт без его качественной оценки, в итоге переплачивая. Нередко ремонт делается на продажу из дешёвых материалов, поэтому в самом ближайшем будущем всё придётся переделать», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

Никитина рекомендовала перед покупкой пригласить специалиста-строителя, который сможет оценить качество ремонта и назвать его реальную стоимость.

По словам риелтора, также стоит проанализировать инфраструктуру района, в котором приобретается жильё. Следует выяснить, как далеко находятся детская поликлиника, школа, остановки общественного транспорта.

Приобретение квартиры без учёта пола и возраста детей может повлечь проблемы в будущем.

«Например, семья с двумя разнополыми детьми покупает двухкомнатную квартиру, не держа в уме, что уже через пять лет им потребуется как минимум две отдельные комнаты. Соответственно, через какое-то время снова придётся совершать сделку и тратить на это дополнительные средства», — сказала эксперт.

Ранее юрист Ирина Нигматуллина предупредила о рисках при покупке квартиры в складчину по долям.