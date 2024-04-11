Юрист Нигматуллина предупредила о рисках при покупке долей в квартире

Юрист Ирина Нигматуллина предупредила о рисках при покупке квартиры в складчину по долям — спрос россиян на такие покупки вырос в четыре раза в 2024 году.

При покупке доли в квартире с целью перепродажи или сдачи объекта внаём не исключена вероятность конфликта с партнёром по сделке, отметила она в разговоре с «Газетой.Ru».

По её словам, перед сделкой нужно убедиться в надёжности человека, с которым предполагается совместная покупка, а также составить договор, где будут указаны все детали.

Ещё один риск — это супруги партнёров по сделке, которые при покупке собственности получают право на неё, предупредила Нигматуллина.

Она посоветовала заранее оформлять согласие супругов на планируемые сделки с недвижимостью.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с телеканалом «Звезда» выразил мнение, что ипотека более выгодна, чем аренда квартиры.