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Пушилин: качество вооружения ВС России вынуждает Запад дорабатывать своё оружие

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Качество вооружения российских войск в зоне СВО вынуждает Запад дорабатывать своё оружие с учётом полученного опыта, заявил в интервью ТАСС глава ДНР Денис Пушилин.

При этом он подчеркнул, что России «остаётся только гордиться» своим наследием, назвав это наследие «очень серьёзным».

«Сейчас, с учётом того наследия и современных доработок, это вооружение становится достаточно серьёзным инструментом противодействия той военной агрессии, которую мы видим против нашей страны», — сказал Пушилин.

Ранее в The Wall Street Journal заявили, что армия России была сильной, но за два года она стала ещё сильнее.

Также в НАТО заявили, что не могут остановить наступление России.

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