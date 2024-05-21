Пушилин: качество вооружения ВС России вынуждает Запад дорабатывать своё оружие
При этом он подчеркнул, что России «остаётся только гордиться» своим наследием, назвав это наследие «очень серьёзным».
«Сейчас, с учётом того наследия и современных доработок, это вооружение становится достаточно серьёзным инструментом противодействия той военной агрессии, которую мы видим против нашей страны», — сказал Пушилин.
Ранее в The Wall Street Journal заявили, что армия России была сильной, но за два года она стала ещё сильнее.
Также в НАТО заявили, что не могут остановить наступление России.