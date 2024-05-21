Морпехи Северного флота уничтожили лодки и позиции ВСУ на правом берегу Днепра
Расчёт гаубицы Д-30 морской пехоты Северного флота уничтожил укреплённые позиции и лодки украинской армии на правом берегу Днепра на Херсонском направлении.
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, когда цели были поражены, расчёт оперативно замаскировал орудие и переместился в укрытие.
Ранее уссурийские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ в Донбассе.
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