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Морпехи Северного флота уничтожили лодки и позиции ВСУ на правом берегу Днепра

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Расчёт гаубицы Д-30 морской пехоты Северного флота уничтожил укреплённые позиции и лодки украинской армии на правом берегу Днепра на Херсонском направлении.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, когда цели были поражены, расчёт оперативно замаскировал орудие и переместился в укрытие.

Ранее уссурийские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ в Донбассе.

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