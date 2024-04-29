В МИД России рассказали о самом трудном языке для перевода

Замдиректора Департамента лингвистического обеспечения МИД России Вадим Никитин рассказал, какой язык является самым трудным для перевода.

«Очень трудный венгерский язык. Фарси тоже. Я считаю, далеко не простые китайский и арабский. Они потруднее будут, чем многие европейские языки», — заявил он в беседе с сайтом kp.ru.

Никитин также назвал качества первоклассного переводчика.

«Есть чисто технические факторы — например, полнота передачи оригинального контента. В синхронном переводе есть определённая доля творчества: красота языка и иностранного, и родного, подача мысли», — сообщил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала фразу, сказанную главой МИД Японии Таро Коно в начале встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.