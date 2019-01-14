Захарова отметила многозначность перевода фразы главы МИД Японии
- РИА Новости
«Глава японского внешнеполитического ведомства поблагодарил Сергея Лаврова за то, что российская сторона «сделала температуру в Москве выше для него». Если бы он только знал всю многозначность перевода этой фразы с японского на русский...» — написала представитель МИД России в Facebook.
Ранее Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что в ведомстве удивлены решением Токио не проводить совместную пресс-конференцию по итогам запланированных на 14 января переговоров в Москве.
Первый раунд переговоров Лаврова и Коно по мирному договору между Россией и Японией проходит 14 января в Москве.
Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков в беседе с НСН оценил возможность подписания соглашения.
Территориальные претензии Японии на несколько островов Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи) являются главным препятствием для заключения мирного договора.