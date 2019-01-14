Лавров объявил о начале переговоров с Японией по мирному договору

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с японским коллегой Таро Коно заявил о начале российско-японских переговоров по проблеме мирного договора. По словам главы МИД России, отношения двух стран набрали темп и развиваются.

«В соответствии с поручением наших руководителей по итогам встреч на высшем уровне в Сингапуре в ноябре и в Буэнос-Айресе в декабре прошлого года мы начинаем сегодня переговоры о проблеме мирного договора», — сказал Лавров.

По его словам, в последние годы отношения двух государств «набрали неплохой темп и развиваются по целому ряду направлений», передаёт Интерфакс.

«Не без сложностей, связанных с внешними факторами, но всё-таки развивается и торгово-экономическое сотрудничество, в том числе на основе российского приоритетного инвестиционного списка и плана сотрудничества господина Абэ по восьми направлениям», — указал он.

Ранее в МИД России заявляли, что 14 января пройдут переговоры министров иностранных дел двух стран на тему заключения мирного договора.

7 января японский премьер Синдзо Абэ заявил о намерении сделать всё возможное, чтобы завершить переговоры о заключении мирного договора.