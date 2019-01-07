Абэ пообещал «поставить точку» в переговорах с Россией по Курилам
- РИА Новости
Как сообщает телеканал NHK, Абэ вместе с женой посетил могилу своего отца, бывшего главы японского МИД Синтаро Абэ. Японский премьер отметил, что его отец также работал над улучшением российско-японских отношений.
«Я поклялся на могиле предков ежедневно прилагать усилия и исполнять свой служебный долг... Я поклялся сделать всё, чтобы продвинуться (в переговорах с Россией по Курилам. — RT) и поставить точку в этом вопросе», — сказал Абэ.
Ранее премьер-министр Японии заявил, что считает 2019 год кульминационным в переговорах по мирному договору с Россией.