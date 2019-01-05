Абэ считает 2019 год кульминационным в переговорах с Россией

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что считает 2019 год кульминационным в переговорах по мирному договору с Россией.
Абэ считает 2019 год кульминационным в переговорах с Россией
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Теперь наступает кульминационный момент. Вместе с президентом Путиным мы идём на переговоры, исполненные решимости поставить в них точку», — приводит Kyodo слова Абэ.

Ранее Абэ заявил, что, если «позволят обстоятельства», он в январе посетит Россию, где намерен «продвинуть переговоры по мирному договору».

Также он сообщал, что в переговорах с Россией по заключению мирного соглашения существует ряд проблем. При этом премьер подчеркнул, что 2018 год стал поворотным для отношений двух государств. 

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