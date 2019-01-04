Абэ намерен продвинуть переговоры по мирному договору с Россией

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен в ходе визита в Россию в январе продвинуть переговоры по мирному соглашению.

Об этом, как передаёт ТАСС, Абэ заявил на своей первой в 2019 году пресс-конференции.

«На встрече с президентом Путиным в Сингапуре в прошлом году мы разделили серьёзную решимость подписать мирный договор, решив проблему «северных территорий», и поставить точку в этом вопросе, который остаётся спустя более чем 70 лет после окончания войны, чтобы не перекладывать его на следующие поколения», — сказал он.

По его словам, если «позволят обстоятельства», он посетит Россию в январе, где намерен «продвинуть переговоры по мирному договору».

Ранее Абэ заявил, что в переговорах с Россией по заключению мирного соглашения существует ряд проблем. При этом премьер подчеркнул, что 2018 год стал поворотным для отношений двух государств. 

Эксперт Валерий Кистанов прокомментировал в беседе с Nation News возможную встречу президента России Владимира Путина и Синдзо Абэ.

В середине сентября 2018 года Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ предложил Японии заключить мирный договор

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